Caro Enrico… fragilità umane del mito

(Di giovedì 29 luglio 2021) Stasera, alle ore 21, l’omaggio al grande tenore di Un’Estate da Re, a Caserta. In scena Daniel Oren, Vittorio Grigolo, Caterina Vertova e l’Orchestra Filarmonica Salernitana, per dar vita allo spettacolo firmato da Riccardo Canessa. Di Olga Chieffi Il 5 dicembre 1906 Lina Cavalieri baciò con passione il tenore Enrico Caruso di fronte a una platea sbalordita, che non s’aspettava uno slancio di tale intensità da parte della cantante lirica. Da allora, “la donna più bella del mondo”, come tutti già la chiamavano, diventò anche “the kissing primadonna”, proprio in virtù di quel “coup de théâtre” con cui, sul palco del Metropolitan Opera House di New York, aveva reso scabrosamente ...