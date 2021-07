Calcio | Maxi Lopez annuncia il ritiro a 37 anni

(Di giovedì 29 luglio 2021) Milano, 29 luglio 2021 " "Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. E' stato un viaggio bellissimo". Con queste poche e semplici parole, corredate da un video che ripercorre alcune ...

La carriera Le prime corse sul manto erboso e con un pallone tra i piedi sono arrivate con addosso la casacca del River Plate, con cuiLopez ha vinto tre campionati argentini prima di ...SEDICO . E' tutto pronto il Dolomiti Bellunesi, la società calcistica nata dalla- fusione tra Belluno, Union Feltre e San Giorgio Sedico. Il nuovo ambizioso sodalizio si raduna per avviare la preparazione in vista del prossimo ...Le prime corse sul manto erboso e con un pallone tra i piedi sono arrivate con addosso la casacca del River Plate, con cui Maxi Lopez ha vinto tre campionati argentini prima di trasferirsi al Barcello ...L’attaccante argentino, Maxi Lopez, si ritira dal calcio. L’ex attaccante di Barcellona, Catania, Milan e Torino, fra le altre, ha dedicato un post sui social per dare la notizia: dopo 20 anni di carr ...