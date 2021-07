Addio Chiara Nasti | follower disperati | Non ho mai pensato a me

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nessuno si sarebbe aspettato un gesto del genere da, eppure alla fine ha deciso di fare il gesto più estremo possibile, per un influencer. Per dedicarsi alla sua vita privata, ha deciso di rimuoversi da Instagram. Annuncio inaspettato quello dell'influencer, una delle regine del social network con 1,9 milioni di, che dal suo account ha fatto sapere di aver deciso di lasciare per un po' le sue popolarissime pagine Instagram: "Ho bisogno di prendere un pausa dai social - ha spiegato - in questo momento voglio dedicare un po' di tempo a “”... » Un annuncio inaspettato da parte di ...

Advertising

espressonline : Addio Roberto Calasso. L'omaggio appassionato di @chiara_valerio - serenistica : RT @espressonline: Addio Roberto Calasso. L'omaggio appassionato di @chiara_valerio - AntonioFraschi : RT @espressonline: Addio Roberto Calasso. L'omaggio appassionato di @chiara_valerio - _Sblendorio : RT @espressonline: Addio Roberto Calasso. L'omaggio appassionato di @chiara_valerio - AleGnocchi : RT @espressonline: Addio Roberto Calasso. L'omaggio appassionato di @chiara_valerio -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Chiara

... come scrive lui stesso, annotando: ''Ciò che ci è più vicino ha bisogno di una via tortuosa per arrivare a mostrarsi'', una via che ha anche bisogno di tempo e piùquando il cerchio sta per ...Oltre all'a Sky , che ha accompagnato i calciofili d'Italia per circa 18 anni , l'egemonia ... Per renderel'idea, ad esempio il derby d'Italia tra Inter e Juventus si giocherà alla nona ...Chiara Nasti lascia Instagram…. per dedicarsi alla sua vita privata. Un annuncio inaspettato quello dell'influencer, fra le reginette del social con 1,9 milioni di follower, che ha ...Incidente al parco divertimenti, gommone si ribalta in acqua: muore bimbo di 11 anni, 3 feriti gravi Tragedia all'Adventureland Park di Altoona, in Iowa, Stati Uniti, dove un bambino di 11 anni, Micha ...