Xbox numeri record grazie a Game Pass e console! Le entrate crescono dell' 11% | +172% l' hardware

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il report sugli utili del quarto trimestre fiscale di Microsoft contiene principalmente buone notizie per il dipartimento. Mentre il calendario di uscite del 2021 ha creato un mercato lento per i giochi third party,ha riportato una crescita continuae venditee degli abbonamenti. Lecomplessive dei giochi sono aumentate di $ 357 milioni, un aumento'11% anno su anno, a $ 3,7 miliardi. Lesono cresciute del 172% a causa ...

Ultime Notizie dalla rete : Xbox numeri

... Shawn Layden , secondo cui il modello economico diGame Pass non risulterebbe sostenibile sul ... Il Game Pass genererebbe più di $15 miliardi per trimestre con quei. È necessaria solo una ......gioco ha un punteggio di 89 su Metacritic per la sua versioneOne e le sue versioni PC e... Scritto da Kieran Harris 27 Luglio 2021 alle 13:46impressionanti se si pensa che il gioco è ...Dopo il buzz mediatico generato dalle dichiarazioni rilasciate dall'ex dirigente Sony, Shawn Layden, secondo cui il modello economico di Xbox Game Pass non risulterebbe sostenibile sul lungo periodo a ...Registrazione ROC n. 23414 P.IVA 07939530965 | Italia è testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano. Registrazione 343 del 11-9-2012. Italia è realizzato su licenza da Vusumo SRL, V ...