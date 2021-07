Advertising

tvdellosport : L’allenatore della #Juventus si è espresso su Cristiano #Ronaldo e Paulo #Dybala ?? Allegri su #Ronaldo: “quest’an… - juventusfc : KICK-OFF ?? Comincia #JuveCesena al JTC ?? E debutta la maglia away 2021/22 ? - Mediagol : VIDEO Juventus, Allegri chiama Dybala: “Paulo è un uomo, mi aspetto molto da lui” - juvemyheart : RT @Pasky973: ?????? Di chi è questo bimbo? #Juventus #AllegriIn - FiliFuli : RT @Pasky973: ?????? Di chi è questo bimbo? #Juventus #AllegriIn -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus

... cedette il titolo sportivo alla neonataWomen: oggi, la società biancoblu è nata per dare nuova linfa al calcio cuneese e disputerà il campionato di Eccellenza. Dopo il salutoda ...Momenti di apprensione per Cristiano Ronaldo: l'attaccante portoghese della, legatissimo alla sua famiglia, non starà passando delle ore molto serene. La sorella di ... Iche ho girato per ...Patrice Evra, ex terzino della Juventus, si è superato. Il senegalese, naturalizzato francese, ha girato un altro video inedito.TORINO - L’unico problema di Massimiliano Allegri è il tempo: perché avrà a disposizione solo due settimane per lavorare in modo organico, con la rosa al completo. Cioè dalla seconda settimana di agos ...