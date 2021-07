Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2021 ore 16:30 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2021 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU AVANTI CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E A24. IN INTERNA CODE TRA FLAMINA E SALARIA SULLA Roma FIUMICINO CODE IN COMPLANARE ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLO STESSO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA E Più A SUD ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021)DEL 28 LUGLIOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD E PIU AVANTI CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E A24. IN INTERNA CODE TRA FLAMINA E SALARIA SULLAFIUMICINO CODE IN COMPLANARE ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLO STESSO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA VIA DEI RUTULI IN DIREZIONECODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHE E PAVONA E Più A SUD ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Speciale infrastrutture: assessora Roma, su Sdo Pietralata sbloccato situazione incancrenita Roma, 28 lug 16:00 - Sullo Sdo Pietralata e l'appalto di realizzazione della nuova viabilità e dei relativi servizi nel sottosuolo "abbiamo lavorato veramente...

Esselunga apre oggi il suo primo negozio a Livorno ( ... il negozio laEsse di Roma e le recenti inaugurazioni di Varese e Mantova. Esselunga, con la prima ... una pista ciclabile e opere accessorie per migliorare la viabilità cittadina. Il progetto prevede ...

