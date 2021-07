Variante Delta | per alcuni vaccini basta una prima dose | la scoperta degli scienziati canadesi

In particolare, lo scudo contro la variante Delta, identificata per la prima volta in India e ora diventata la forma di coronavirus dominante in Italia e nel mondo intero, sembra essere efficace al 56% contro l’infezione sintomatica dopo una dose del vaccino Pfizer. Con Moderna la percentuale salirebbe addirittura al 72%, mentre con AstraZeneca raggiungerebbe il 67%. Fare la seconda dose, comunque, è necessario per avere più certezze.

Leggi su ilmessaggero La doppia dose di vaccino è una garanzia, ma un nuovo studio dimostra che anche una sola somministrazione dei farmaci anti-Covid, Pfizer, Moderna o AstraZeneca potrebbe offrire una protezione maggiore contro la malattia sintomatica causata dalla variante Delta rispetto a quanto dimostrato da studi precedenti. La scoperta arriva da scienziati canadesi. I risultati della ricerca erano stati annunciati venerdì scorso da AstraZeneca, ma erano già stati resi noti il 16 luglio. Gli autori sostengono che una singola dose di uno qualsiasi dei tre vaccini fornisce «una protezione considerevole contro l’infezione sintomatica e gli esiti gravi».

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Ma Save the children cita una fonte che sono andato a cercare. Ebbene, fra decine di articoli con numeri in assolut… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - FerrazziMauro : RT @MadameA02: È morta una ragazzina di 11 anni per la variante Delta. Nessuno in famiglia era vaccinato. L'ignoranza continua ad uccidere. - Fiaso_it : ?? #VarianteDelta, @asl2abruzzo in prima linea contro la diffusione del contagio Il Dg @thomasschael: “… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Sydney prolunga il lockdown, si può uscire solo per fare sport L'Australia, ampiamente risparmiata dalle prime ondate della pandemia, è al momento colpita dalla contagiosa variante Delta, e questo mentre solo il 13% dei 25 milioni di abitanti risulta vaccinato.

Amministrative, Letta lancia la sfida: candidati tutti vaccinati Più grande è l'insieme dei no vax e più forte è la crescita della variante Delta, che è il nemico delle riaperture e della libertà perché al 99% colpisce i non vaccinati '. Letta ha riconosciuto che ...

Variante Delta: ecco perché è così difficile da fermare Focus Covid, Tokyo record di contagi, sono oltre 3mila Con 3.177 nuovi casi di Covid confermati, per il secondo giorno consecutivo Tokyo registra un record di contagi a causa della diffusione della variante Delta. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo, ...

Ecco perché la variante Delta si diffonde così rapidamente Un periodo di incubazione più breve e un'alta densità di particelle virali, fino a oltre 1000 volte superiore rispetto al ceppo originale, sarebbero, secondo uno studio cinese, le cause del successo d ...

L'Australia, ampiamente risparmiata dalle prime ondate della pandemia, è al momento colpita dalla contagiosa, e questo mentre solo il 13% dei 25 milioni di abitanti risulta vaccinato.Più grande è l'insieme dei no vax e più forte è la crescita della, che è il nemico delle riaperture e della libertà perché al 99% colpisce i non vaccinati '. Letta ha riconosciuto che ...Con 3.177 nuovi casi di Covid confermati, per il secondo giorno consecutivo Tokyo registra un record di contagi a causa della diffusione della variante Delta. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo, ...Un periodo di incubazione più breve e un'alta densità di particelle virali, fino a oltre 1000 volte superiore rispetto al ceppo originale, sarebbero, secondo uno studio cinese, le cause del successo d ...