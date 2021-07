Uomini e donne: Luisa Anna Monti operata di tumore. Come sta (Di mercoledì 28 luglio 2021) La ex dama di Uomini e donne Luisa Anna Monti è stata operata di tumore al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo sette ore di intervento, la Monti ha postato un messaggio su Instagram che commenta il suo scatto nel letto di ospedale. Ecco che cosa ha scritto. Primo step superato da Luisa Anna Monti, ex dama del Trono Over di Uomini e donne. La bella signora dai capelli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 luglio 2021) La ex dama diè statadial Policlinico Gemelli di Roma. Dopo sette ore di intervento, laha postato un messaggio su Instagram che commenta il suo scatto nel letto di ospedale. Ecco che cosa ha scritto. Primo step superato da, ex dama del Trono Over di. La bella signora dai capelli Articolo completo: dal blog SoloDonna

