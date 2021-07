Ufficiale | Biancon dal Padova al Grosseto

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilha chiuso un colpo in uscita: la società ha ceduto in prestito il giovane difensore Enrico. Ecco il comunicato del club: “Il Calcioinforma di aver formalizzato la cessione a titolo temporaneo del difensore classe 2001 Enricoall’U.S.1912”. Formalizzata la cessione a titolo temporaneo del difensore classe 2001 Enricoall’U.S. #1912. https://t.co/k8EeuCaBob pic.twitter.com/PqkVBTDEyw — Calcio(@Calcio) July 28, 2021 FOTO: TwitterL'articolo ...

Mandorlini,, Firenze, Biasci, Andelkovic, Bifulco, Ejesi. All.: A. Mandorlini. Arbitro: Colombo di Como Assistenti: Garzelli e Barone Quarto: Natilla Ammoniti: Rizzo (A), Illanes (A)...Mandorlini,, Firenze, Biasci, Andelkovic, Bifulco, Ejesi. All.: A. Mandorlini. Arbitro: Colombo di Como Assistenti: Garzelli e Barone Quarto: Natilla Ammoniti: Rizzo (A), Illanes (A)...Il Grosseto comunica un nuovo acquisto. Dal Padova arriva in prestito il difensore Enrico Biancon, classe 2001, difensore centrale alto un metro e novanta. Cresciuto nel settore giovanile del Venezia, ...