Tokyo 2020, la resurrezione di Primoz Roglic (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo sloveno Primoz Roglic è il nuovo campione olimpico di ciclismo maschile a cronometro. A 10 mesi dal drammatico pomeriggio in cui sulla Planche des Belle Filles si vide scippare il Tour de France, oltreché il ruolo d’icona sportiva del proprio Paese, da parte del giovane connazionale Tadej Pogacar, l’imberbe 31enne di Trbovlje ha vissuto il giorno più dolce nella sua novennale carriera. Il suo trionfo è stato evidenziato in modo inequivocabile dai numeri. A fronte del 55’04” con cui ha coperto la distanza di 44,2 chilometri alla media di 48,157 km/h, nessuno dei suoi antagonisti è riuscito a produrre qualcosa di vagamente competitivo, tutti finendo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo slovenoè il nuovo campione olimpico di ciclismo maschile a cronometro. A 10 mesi dal drammatico pomeriggio in cui sulla Planche des Belle Filles si vide scippare il Tour de France, oltreché il ruolo d’icona sportiva del proprio Paese, da parte del giovane connazionale Tadej Pogacar, l’imberbe 31enne di Trbovlje ha vissuto il giorno più dolce nella sua novennale carriera. Il suo trionfo è stato evidenziato in modo inequivocabile dai numeri. A fronte del 55’04” con cui ha coperto la distanza di 44,2 chilometri alla media di 48,157 km/h, nessuno dei suoi antagonisti è riuscito a produrre qualcosa di vagamente competitivo, tutti finendo ...

