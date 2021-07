Temptation Island 2021 | riassunto ultima puntata | chi sta insieme e chi no

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 28 luglio 2021)è finito e in occasione dell’, andata in onda ieri sera 27 luglio, abbiamo conosciuto il destino di tutte e sei le coppie in gioco: Federico e Floriana, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Claudia e Ste, Tommaso e Valentina. Chi è uscitoe chi invece si è lasciato? Vediamo dunque per quali coppie l’amore ha trionfato, ch è uscito single e chi sta frequentando i tentatori conosciuti nel programma., le coppie che stanno ancora ...