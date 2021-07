Teatrando al Quadriportico, domani in scena “Serata omicidio” di Giuseppe Sorgi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Quarta e ultima settimana di teatro al Quadriportico di Santa Maria delle Grazie a Salerno. Quarta settimana con gli ultimi altri quattro appuntamenti inseriti nel cartellone, della rassegna “Teatrando al Quadriportico”, organizzata dall’associazione Planum Montis e della compagnia teatrale ‘E Sceppacentrella, giunta all’undicesima edizione, tutti ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione. Il primo appuntamento, di questa settimana è in programma per domani, giovedì 29 luglio, con la compagnia Samarcanda Teatro che presenta “Serata omicidio” di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Quarta e ultima settimana di teatro aldi Santa Maria delle Grazie a Salerno. Quarta settimana con gli ultimi altri quattro appuntamenti inseriti nel cartellone, della rassegna “al”, organizzata dall’associazione Planum Montis e della compagnia teatrale ‘E Sceppacentrella, giunta all’undicesima edizione, tutti ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione. Il primo appuntamento, di questa settimana è in programma per, giovedì 29 luglio, con la compagnia Samarcanda Teatro che presenta “” di ...

Advertising

anteprima24 : ** Teatrando al Quadriportico, domani in scena 'Serata omicidio' di Giuseppe Sorgi ** - positanonews : Salerno, Teatrando al Quadriportico, dal 22 luglio al via all’undicesima rassegna - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie 'Amorosi Omicidi' per la rassegna '#Teatrando al Quadriportico' - - anteprima24 : ** Nuovi appuntamenti per Teatrando al Quadriportico ** -

Ultime Notizie dalla rete : Teatrando Quadriportico "Amorosi omicidi" per Teatrando al Quadriportico Terza settimana con altri quattro appuntamenti inseriti nel cartellone, della rassegna "Teatrando al Quadriportico", organizzata dall'associazione Planum Montis e della compagnia teatrale 'E ...

Teatrando al Quadriportico: i nuovi quattro appuntamenti a Salerno Terza settimana di teatro al Quadriportico di Santa Maria delle Grazie a Salerno . Terza settimana con altri quattro appuntamenti inseriti nel cartellone, della rassegna 'Teatrando al Quadriportico', organizzata dall'associazione Planum Montis e della compagnia teatrale 'E Sceppacentrella , giunta all'undicesima edizione, tutti ad ingresso gratuito con obbligo di ...

Teatrando al Quadriportico: i nuovi quattro appuntamenti a Salerno SalernoToday Teatrando al quadriportico. Rassegna di teatro amatoriale SALERNO – Quarta e ultima settimana di teatro al Quadriportico di Santa Maria delle Grazie a Salerno. Quarta settimana con gli ultimi altri quattro appuntamenti inseriti nel cartellone, della rassegna ...

Samarcanda Teatro: si torna in scena dopo 515 giorni di inattività La compagnia battipagliese Samarcanda Teatro, dopo un anno di fermo, torna in scena a Salerno con lo spettacolo "Serata Omicidio".

Terza settimana con altri quattro appuntamenti inseriti nel cartellone, della rassegna "al", organizzata dall'associazione Planum Montis e della compagnia teatrale 'E ...Terza settimana di teatro aldi Santa Maria delle Grazie a Salerno . Terza settimana con altri quattro appuntamenti inseriti nel cartellone, della rassegna 'al', organizzata dall'associazione Planum Montis e della compagnia teatrale 'E Sceppacentrella , giunta all'undicesima edizione, tutti ad ingresso gratuito con obbligo di ...SALERNO – Quarta e ultima settimana di teatro al Quadriportico di Santa Maria delle Grazie a Salerno. Quarta settimana con gli ultimi altri quattro appuntamenti inseriti nel cartellone, della rassegna ...La compagnia battipagliese Samarcanda Teatro, dopo un anno di fermo, torna in scena a Salerno con lo spettacolo "Serata Omicidio".