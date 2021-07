Struttura socio-assistenziale, abusavano dei pazienti: 5 arresti (Di mercoledì 28 luglio 2021) abusavano di pazienti affetti da gravi disabilità psichiche: 5 arresti tra i titolari e i dipendenti di un “ospizio lager” di Caltanissetta (Getty Images)I carabinieri del Gruppo tutela della salute di Napoli, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Caltanissetta, hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Gip del Tribunale nisseno su richiesta della locale Procura, nei confronti di titolari e dipendenti di una Struttura socio-assistenziale per disabili psichici, ubicata a Caltanissetta, che è stata sottoposta a sequestro. I destinatari del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021)diaffetti da gravi disabilità psichiche: 5tra i titolari e i dipendenti di un “ospizio lager” di Caltanissetta (Getty Images)I carabinieri del Gruppo tutela della salute di Napoli, in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Caltanissetta, hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Gip del Tribunale nisseno su richiesta della locale Procura, nei confronti di titolari e dipendenti di unaper disabili psichici, ubicata a Caltanissetta, che è stata sottoposta a sequestro. I destinatari del ...

