Si è ucciso De Donno, il paladino della cura al plasma osteggiato e deriso dal sistema (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è tolto la vita il medico mantovano Giuseppe De Donno, ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e sostenitore della plasmaterapia contro il Covid. Stando a quanto riporta la ‘Gazzetta di Mantova’, De Donno, che aveva 54 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri nella sua casa di Curtatone, nel Mantovano. Dai primi di luglio De Donno era medico di base a Porto Mantovano Dal 5 luglio scorso De Donno aveva iniziato la nuova attività di medico di base a Porto Mantovano. Restano da chiarire le dinamiche della vicenda, sulla quale indagano i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è tolto la vita il medico mantovano Giuseppe De, ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e sostenitoreterapia contro il Covid. Stando a quanto riporta la ‘Gazzetta di Mantova’, De, che aveva 54 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri nella sua casa di Curtatone, nel Mantovano. Dai primi di luglio Deera medico di base a Porto Mantovano Dal 5 luglio scorso Deaveva iniziato la nuova attività di medico di base a Porto Mantovano. Restano da chiarire le dinamichevicenda, sulla quale indagano i ...

Advertising

Agenzia_Italia : Si è ucciso il medico che sperimentò il plasma iperimmune nella lotta al covid - MAH40847052 : RT @MMaXXprIIme: De Donno se voleva suicidarsi non prendeva certamente un cappio. Era un medico e anche molto bravo. Gli sarebbe bastato in… - carseri : RT @AzzurraBarbuto: Penso che De Donno si sia suicidato. Ma penso anche che sia stato ucciso. Ucciso da chi lo ha isolato. Ucciso da chi lo… - a_meluzzi : RT @MMaXXprIIme: De Donno se voleva suicidarsi non prendeva certamente un cappio. Era un medico e anche molto bravo. Gli sarebbe bastato in… - AngeloGaraventa : 'Così lo hanno ucciso' Red Ronnie sconvolto, il duro sfogo per la morte di Giuseppe De Donno -