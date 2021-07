Sì definitivo alla legge sui defibrillatori, Carnevali: “Un primo soccorso più efficace per salvare vite” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Dopo un iter parlamentare durato più di due anni, oggi è stata finalmente approvata definitivamente la legge sui defibrillatori, licenziata dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in via legislativa. Si conclude così un percorso che grazie alla diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori nei luoghi pubblici extraospedalieri come città, uffici, scuole, università, porti e aeroporti, stazioni ci permetterà di salvare tante vite”. È il commento della parlamentare Dem di Bergamo Elena Carnevali subito dopo l’approvazione definitiva ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Dopo un iter parlamentare durato più di due anni, oggi è stata finalmente approvata definitivamente lasui, licenziata dCommissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in via legislativa. Si conclude così un percorso che graziediffusione e l’utilizzazione deinei luoghi pubblici extraospedalieri come città, uffici, scuole, università, porti e aeroporti, stazioni ci permetterà ditante”. È il commento della parlamentare Dem di Bergamo Elenasubito dopo l’approvazione definitiva ...

