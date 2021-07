Scuola, presidi e sindacati in rivolta contro governo: “Risposte certe o si torna alla Dad” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Se dobbiamo continuare a praticare il distanziamento la dad è inevitabile, la vaccinazione è la strada per evitarlo”, così ieri Antonello Giannelli, il capo dell’Associazione nazionale presidi, a margine dell’incontro tra sindacati, tecnici del ministero, struttura commissariale e Anp con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che però non ha dato loro i chiarimenti che cercavano sul ritorno a Scuola. Il quotidiano Repubblica parla di una “fumata nera”, anche perché era assente il rappresentante del Cts da cui attendevano Risposte. La sensazione è che si punti tutto sull’obbligo di vaccinazione ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Se dobbiamo continuare a praticare il distanziamento la dad è inevitabile, la vaccinazione è la strada per evitarlo”, così ieri Antonello Giannelli, il capo dell’Associazione nazionale, a margine dell’intra, tecnici del ministero, struttura commissariale e Anp con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che però non ha dato loro i chiarimenti che cercavano sul ritorno a. Il quotidiano Repubblica parla di una “fumata nera”, anche perché era assente il rappresentante del Cts da cui attendevano. La sensazione è che si punti tutto sull’obbligo di vaccinazione ...

Agenzia_Ansa : Scuola, la richiesta dei presidi: 'Oltre al green pass, serve l'obbligo del vaccino per i docenti'. Primo incontro… - eula_torricelli : RT @brubenasich: La situazione della Scuola e della PA in Italia è agghiacciante. Covid, scuola, presidi e sindacati in rivolta: “Regole ce… - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola #Aprea: Siamo in ritardo. Ci raccontiamo favole ora su scuola in presenza, mettendo testa sott… - SorryNs : RT @valy_s: #COVID19 #Scuola I PRESIDI chiedono l’OBBLIGO VACCINAZIONE anche per gli STUDENTI o #greenpass con DAD PER I NON-VACCINATI Non… - infoitinterno : Scuola, ultimatum di De Luca: 'Vaccini ai ragazzi o Dad' Rivolta di presidi e famiglie -