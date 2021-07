Sciabola d' argento | Aldo Montano & co sconfitti dalla Corea

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Non riesce l’assalto all’oro neanche agli Azzurri della. Ladel Sud domina la finale, con il punteggio di 45 a 26. Per Enrico Berrè, Luca Curatoli e(partito riserva a inizio torneo, ma poi sostituto dell’infortunato Luigi Samele) c’è la medaglia d’. È la quarta medaglia per la scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020: tre argenti (oltre alla squadra dianche Luigi Samele nellaindividuale e Daniele Garozzo nel fioretto) e un bronzo (spada a squadre femminile). Un’impresa a 42 anni per...

... che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha condotto fino all'atto ultimo dellamaschile a ... quell' Ungheria guidata da Áron Szilágyi , pluriolimpionico già carnefice della medaglia d'...... alle Olimpiadi di Tokyo , grande impresa della squadra diazzurra che ha battuto l'Ungheria 45 - 43 e si è qualificata per la finale, ipotecando un'altra medaglia, d'oro o d', per la ...Un altro argento per l’Italia. Nella sciabola maschile a squadre (Montano, Curatoli e Berrè) arriva un’altra medaglia per la spedizione italiana alle Olimpiadi di Tokyo: è d ...Dopo la splendida impresa contro l’Ungheria in semifinale Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berré si arrendono nettamente agli asiatici nella finale per l’oro ...