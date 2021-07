Palazzo Chigi, all'Italia 1 milione di vaccini Pfizer in più ad agosto (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’Italia ha ottenuto la disponibilità di un ulteriore milione di vaccini Pfizer a partire dalla seconda settimana di agosto”. Lo rende noto Palazzo Chigi. “Queste ulteriori dosi - spiega la presidenza del Consiglio - permetteranno alla Struttura Commissariale del Generale Figliuolo di completare in sicurezza la campagna vaccinale entro il 30 settembre”. Sono 66.694.614 le dosi di vaccino somministrate in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’ha ottenuto la disponibilità di un ulterioredia partire dalla seconda settimana di”. Lo rende noto. “Queste ulteriori dosi - spiega la presidenza del Consiglio - permetteranno alla Struttura Commissariale del Generale Figliuolo di completare in sicurezza la campagna vaccinale entro il 30 settembre”. Sono 66.694.614 le dosi di vaccino somministrate in ...

