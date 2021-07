Nuove audizioni su circolazione monopattini elettrici (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA – Giovedì 29 luglio la Commissione Trasporti della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge sulle disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, svolgerà l’audizione dei seguenti rappresentanti: ore 13.30 Associazione pro retinopatici e ipovedenti (Apri) (in videoconferenza), Consulta per le persone in difficoltà (Cpd), Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) ore 14.15 (in videoconferenza) Kyoto Club, Legambiente, Transport & Environment L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA – Giovedì 29 luglio la Commissione Trasporti della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge sulle disposizioni in materia dideia propulsione prevalentemente elettrica, svolgerà l’audizione dei seguenti rappresentanti: ore 13.30 Associazione pro retinopatici e ipovedenti (Apri) (in videoconferenza), Consulta per le persone in difficoltà (Cpd), Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) ore 14.15 (in videoconferenza) Kyoto Club, Legambiente, Transport & Environment L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

kpopWorldItaly1 : La SM è alla ricerca di nuove persone e lancia le audizioni del '2021 SM Talent Show Vol.2' da venerdì. I candidati… - EPietrafesa : RT @Montecitorio: Pandemia e nuove disuguaglianze, in Commissione #Lavoro audizioni di rappresentanti @inail_gov. Diretta: - COVIDbot_ITA : RT @Montecitorio: Pandemia e nuove disuguaglianze, in Commissione #Lavoro audizioni di rappresentanti @inail_gov. Diretta: - inail_gov : RT @Montecitorio: Pandemia e nuove disuguaglianze, in Commissione #Lavoro audizioni di rappresentanti @inail_gov. Diretta: - RominaMura : RT @Montecitorio: Pandemia e nuove disuguaglianze, in Commissione #Lavoro audizioni di rappresentanti @inail_gov. Diretta: -