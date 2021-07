Nuoto pagelle Olimpiadi 28 luglio Burdisso | astro nascente Pellegrini | solo applausi Quadarella | crollo inatteso

(Di mercoledì 28 luglio 2021) LEDELAZZURRO DI OGGI, mercoledì 28FEDERICA10: lacrime e. Anche oggi, per l’ultima volta ai Giochi Olimpici. E’ già leggenda e di lei si parlerà ancora tra 100 anni. FEDERICO9: ogni sua gara è un assalto alle coronarie dei tifosi. Lui, prima o poi, vuole guardare negli occhi sua maestà Milak. Stavolta lo affianca alla virata dei 100 metri, tiene benissimo nella terza vasca e poi il resto è sofferenza pura che si trasforma in gioia immensa al tocco. Non arriva il personale ma poco importa. Il gradino è salito: dal quarto di Gwangju al ...

FEDERICA PELLEGRINI 10: Lacrime e applausi. Anche oggi, per l'ultima volta ai Giochi Olimpici. E' già leggenda e di lei si parlerà ancora tra 100 anni. FEDERICO BURDISSO 9: Ogni sua gara è un assalto ... Domani lo scoglio più duro, provare a centrare la finale, poi, una volta dentro, può accadere di tutto, ma proprio di tutto. In finale c'è, le potenzialità ci sono. Quarto tempo in batteria, guarda da ...