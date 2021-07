Milano, troppi semafori rossi 'bruciati': arrivano 18 telecamere intelligenti nell'hinterland (Di mercoledì 28 luglio 2021) Simona Romanò Le strade di Milano e dell'hinterland diventano smart con le telecamere intelligenti. Si aggiungono 18 nuovi occhi elettronici che, dedicati alla sicurezza stradale e ambientale, sono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Simona Romanò Le strade die dell'diventano smart con le. Si aggiungono 18 nuovi occhi elettronici che, dedicati alla sicurezza stradale e ambientale, sono ...

Advertising

Biagio960 : RT @MariaAdeleNari: Un sentimento da troppi sconosciuto Buongiorno con CARLO CRIVELLI 'Pietà'1493 (Dettagli) Pinacoteca di Brera - Milano h… - twittacolo : RT @Possidonio_GG: Luca #Bernardo e quella #pistola in corsia: la trasparenza per un candidato sindaco è requisito pre-politico https://t.c… - Enzolaudic : RT @giuliocavalli: Un candidato sindaco di Milano (per il centrodestra, ovviamente) che fa il medico con la pistola in tasca non è solo un… - amg_mga : RT @giuliocavalli: Un candidato sindaco di Milano (per il centrodestra, ovviamente) che fa il medico con la pistola in tasca non è solo un… - giovcusumano : RT @giuliocavalli: Un candidato sindaco di Milano (per il centrodestra, ovviamente) che fa il medico con la pistola in tasca non è solo un… -