Massimo Cacciari | le mie domande alla Scienza e al Diritto su vaccino e green pass

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La lettera scritta con Giorgio Agamben ed io sul tema del “pericolo” ha sollevato un polverone.ritorna sul tema, con un intervento pubblicato sulla Stampa dal titolo “Ecco perché dico no allogica del sorvegliare e punire”. “Viviamo da oltre un ventennio in uno stato di eccezione che, di volta in volta, con motivazioni diverse, che possono apparire anche ciascuna fondata e ragionevole, condiziona, indebolisce, limita libertà e diritti fondamentali” scrive. “Non si fa che ...

Il filosofo sulla Stampa: "Il vaccino deve essere una scelta libera e non c'è libertà senza consapevolezza dei suoi rischi"