Incendi Sardegna, Oristanese devastato: la Procura apre un'inchiesta (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo sul gigantesco rogo che ha divorato il Montiferru, nell' Oristanese. Lo ha confermato il Procuratore, Domenico Ezio Basso, precisando che...

insopportabile : Donazioni per l'emergenza incendi della #Sardegna. Sono state attivate diverse campagne di donazione (istituzionali… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato al Presidente della Regione #Sardegna Christian Solinas per esprimere solid… - UnioneSarda : #Sardegna - Un'immagine che vale più di mille parole: il confronto tra le immagini satellitari del 22 luglio con qu… - re_soil : ???Ascolta la news 'Meteo, vegetazione, incuria del territorio: i tre fattori dietro agli incendi (non solo in Itali… - andreagambino7 : RT @fattoquotidiano: In Sardegna il sistema di telerilevamento degli incendi, costato ai contribuenti 30 milioni di euro, è stato smantella… -