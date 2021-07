Il triathlon delle Bermuda Flora e l' isola che ora c' è

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Duffy, prima storica vittoria per una nazione da 60mila abitanti da cui gli atleti sono costretti a emigrare per potersi allenare. I complimenti del premier Burt

Advertising

Pippoevai : Soltanto online su ?@DomaniGiornale? , l’oro di Flora Duffy, il primo nella storia olimpica delle Bermuda. - 5cerchiquantes1 : #FloraDuffy del #Triathlon conquista l’oro per la prima volta nella storia sportiva delle #Bermuda! Ne abbiamo parl… - alessio_morra : Le storie che piacciono a me. Flora #Duffy vince l'oro nel #Triathlon e le #Bermuda diventano il paese più piccolo… - Riccard62834742 : RT @azzurridigloria: Flora #Duffy vince la medaglia d'#oro nel #Triathlon femminile, con il tempo di 1:55:36. Prima ?? olimpica nella stori… - andtundo : Flora Duffy vince uno storico oro nel #Triathlon Il famoso 'Triathlon delle Bermuda' #Olimpiadi #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : triathlon delle

Quotidiano.net

Duffy, prima storica vittoria per una nazione da 60mila abitanti da cui gli atleti sono costretti a emigrare per potersi allenare. I complimenti del premier BurtIeri una rappresentanteBermuda si è messa al collo l'oro del. L'altra sera Garozzo era stato sconfitto in finale da un esponente di Hong Kong. Il glorioso popolo kosovaro è ...Duffy, prima storica vittoria per una nazione da 60mila abitanti da cui gli atleti sono costretti a emigrare per potersi allenare. I complimenti del premier Burt ...Luca Sorcionovo, dopo 10 anni, lascia il Blugallery Team di San Severino. In questo tempo è stato il direttore sportivo del settore agonistico e l’allenatore della squadra maschile di pallanuoto che m ...