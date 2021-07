“Il figlio di Tabacci assunto in Leonardo”: il braccio destro di Draghi e il conflitto d’interessi (anche) sulle politiche aerospaziali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il figlio di Bruno Tabacci, attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio e braccio destro di Mario Draghi, è stato assunto da Leonardo. Il colosso nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza ha piazzato il 49enne Simone Tabacci nella divisione Chief strategic equity officier, in mano a Giovanni Saccodato. A rivelarlo è il quotidiano Domani, che scrive come la decisione sia stata presa dall’amministratore delegato Alessandro Profumo. La divisione si occupa del coordinamento delle partecipazioni e delle joint venture della società in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildi Bruno, attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio edi Mario, è statoda. Il colosso nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza ha piazzato il 49enne Simonenella divisione Chief strategic equity officier, in mano a Giovanni Saccodato. A rivelarlo è il quotidiano Domani, che scrive come la decisione sia stata presa dall’amministratore delegato Alessandro Profumo. La divisione si occupa del coordinamento delle partecipazioni e delle joint venture della società in ...

Ultime Notizie dalla rete : figlio Tabacci Leonardo: Ferrari (Lega), assunzione figlio Tabacci ennesima poltrona regalata da Profumo Roma, 28 lug 10:42 - L'assunzione del figlio del sottosegretario con delega all'Aerospazio Tabacci nella Leonardo dell'Ad Profumo è solo l'ultima provocazione di una lunga serie. Più che al mercato e alle sfide globali, Leonardo è ...

Confitti aerospaziali Leonardo pochi giorni fa ha aperto le sue porte a Simone Tabacci , 49enne figlio d i Bruno Tabacci , sottosegretario alla presidenza del Consiglio e tra i consiglieri economici di Mario Draghi. Come racconta Domani , Tabacci jr è stato assunto nella ...

