Il dottore Giuseppe De Donno | tradito da tutti | alla fine si arrende

Con quel faccione come una forma di grana padano, quei capelli impalliditi dal sole che sbatte feroce sopra il Po e gli occhiali spessi, fuori moda, tu chi eri, Giuseppe De Donno? Eri quel medico che parlava mite, la cadenza mantovana, le "e" strette come fessure, e i mantovani sono dei pazzi furiosi che solo una società ipertollerante può mandare liberi, gente capace di qualsiasi cosa, senza una logica, però sono anche quelli che secondo tutte le statistiche vivono meglio in Europa e forse al mondo. Gente di terra grassa, ciccioli e torte sbrisolone, vino troppo zuccherato che ti fa scoppiare il sangue e la testa e se c'è una cosa di cui i mantovani non ...

