Green pass, Sileri: “Su mezzi pubblici non credo sarà necessario” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Green pass per salire sui mezzi del trasporto pubblico locale (Tpl)? “La domanda che pongo è questa: è necessario? Io credo che non sarà necessario nel trasporto locale perché il numero delle vaccinazioni è tale che se raggiungiamo – e credo che lo raggiungeremo – quel 70-80% di vaccinati nella popolazione vaccinabile, i rischi saranno minimi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a ‘TimeLine’ su Sky Tg24. “Continuando a mantenere la mascherina al chiuso o magari limitando l’utilizzo a coloro che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilper salire suidel trasporto pubblico locale (Tpl)? “La domanda che pongo è questa: è? Ioche nonnel trasporto locale perché il numero delle vaccinazioni è tale che se raggiungiamo – eche lo raggiungeremo – quel 70-80% di vaccinati nella popolazione vaccinabile, i rischi saranno minimi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto a ‘TimeLine’ su Sky Tg24. “Continuando a mantenere la mascherina al chiuso o magari limitando l’utilizzo a coloro che ...

Advertising

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - sbonaccini : Se Claudio Borghi ha un minimo di coerenza, manifestando domani contro il green pass, chiederà immediatamente le di… - InOndaLa7 : RT @DAVIDPARENZO: Oggi a Roma e in molte altre città italiane,l’ennesima manifestazione contro il green pass e la scienza! Vi diranno che è… - LuceAlgida : @fiddlerxx Alla cassa veloce non devono venire quelli con il carrello, specie se è gonfio di roba, andassero alle c… -