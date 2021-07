Fallimenti | maxi frode al fisco | la mente è uno studio di Sesto Fiorentino I cinque arrestati e le intercettazioni

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Imposte non pagate per 40 milioni di euro a ditte cinesi che aprivano e chiudevano. Ma a far "sparire" i capitali sarebbero professionisti italiani

Associazione a delinquere e frode al fisco è l'ipotesi di reato che ha portato all'arresto di 29 persone e al sequestro di beni per oltre 40 milioni di euro. Le 29 persone arrestate sono 24 ......tra agenzia delle dogane e monopoli e guardia di Finanza che aveva permesso di scoprire una... Il fine era ottenere soldi da banche e stato che poi non venivano restituiti grazie ai. L'...Le indagini, condotte dai finanzieri della Compagnia di Magenta, sono scaturite a seguito del crac della società, con "ramificazioni internazionali", per debiti che si aggirano intorno ai 200 milioni ...In manette cinque fra commercialisti e consulenti del lavoro. Arrestati anche 24 imprenditori cinesi. Maxi sequestro e perquisizioni in città ...