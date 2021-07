Erminio Sinni | vincitore della prima edizione di The Voice Senior | on air con il nuovo singolo | ' Un po' di luce dopo tutto questo buio'

(Di mercoledì 28 luglio 2021)di The, pubblica il: 'Un po' di'. 'La Terrazza' in rotazione sulle radio è un brano romantico che ...

, vincitore della prima edizione di The Voice Senior, pubblica il nuovo singolo: 'Un po' di luce dopo tutto questo buio'. 'La Terrazza' in rotazione sulle radio è un brano romantico che ...La prima edizione è stata vinta da, membro del team di Loredana Bertè. Quest'ultimo sembra essere stato riconfermato nel suo ruolo di giudice (come hanno fatto D'Alessio e Clementino) ...Erminio Sinni, vincitore della prima edizione di The Voice Senior, pubblica il nuovo singolo: «Un po' di luce dopo tutto questo buio». “La ...L’estate grossetana si arricchisce con un concerto promosso dal Lux lounge bar in coorganizzazione e con il patrocinio del Comune di Grosseto. Protagonista di questa serata sarà un grande artista di c ...