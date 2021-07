De Donno suicida: complotti e tentativi di arruolarlo ai No Vax. Quell’odioso sfottò della Lucarelli… (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giù le mani da Giuseppe De Donno. Non sono passate neppure 24 ore dalla morte (per suicidio) del medico mantovano padre della cura del Covid con plasma iperimmune e già sui social è scattata la corsa ad accaparrarsene la memoria, con l’obiettivo di farne un no-vax post-mortem. Un’operazione propedeutica a quella del complotto: in pratica, De Donno “sarebbe stato suicidato” per aver scoperto una cura capace di liberaci dal Coronavirus senza ricorrere ai vaccini. Tra Twitter e Facebook neanche si contano più i possibili burattinai interessati a sbarazzarsi dell’ex-primario di pneumologia all’ospedale di Mantova, a cominciare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giù le mani da Giuseppe De. Non sono passate neppure 24 ore dalla morte (per suicidio) del medico mantovano padrecura del Covid con plasma iperimmune e già sui social è scattata la corsa ad accaparrarsene la memoria, con l’obiettivo di farne un no-vax post-mortem. Un’operazione propedeutica a quella del complotto: in pratica, De“sarebbe statoto” per aver scoperto una cura capace di liberaci dal Coronavirus senza ricorrere ai vaccini. Tra Twitter e Facebook neanche si contano più i possibili burattinai interessati a sbarazzarsi dell’ex-primario di pneumologia all’ospedale di Mantova, a cominciare ...

VittorioSgarbi : Una persona buona. Un medico in prima linea. Non so cosa sia successo nella sua testa, ma era uno che credeva nel s… - Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - Agenzia_Ansa : Morto suicida il medico De Donno, avviò la cura contro il Covid con il plasma iperimmune #ANSA - SecolodItalia1 : De Donno suicida: complotti e tentativi di arruolarlo ai No Vax. Quell’odioso sfottò della Lucarelli…… - beattrix369 : RT @doluccia16: Chissà perché si suicida un De Donno e non uno dei figuranti in tv...?? -