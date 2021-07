Combattere lo stress e l’ansia con attività fisica e sport: consigli utili (Di mercoledì 28 luglio 2021) sport e attività fisica rappresentano le armi migliori per Combattere lo stress e l’ansia, un ottimo rimedio psicofisico per stimolare la produzione dell’ormone del buonumore, le endorfine, scaricando la tensione accumulata quotidianamente. È importante, però, assumere i giusti nutrienti, gli integratori naturali (come le proteine Whey) ed avere un regime alimentare bilanciato. Questi fattori sono sicuramente un contributo valido alla causa, perché stare in forma fa parte delle strategie di benessere per vivere serenamente. I benefici degli sport outdoor e della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)rappresentano le armi migliori perlo, un ottimo rimedio psicofisico per stimolare la produzione dell’ormone del buonumore, le endorfine, scaricando la tensione accumulata quotidianamente. È importante, però, assumere i giusti nutrienti, gli integratori naturali (come le proteine Whey) ed avere un regime alimentare bilanciato. Questi fattori sono sicuramente un contributo valido alla causa, perché stare in forma fa parte delle strategie di benessere per vivere serenamente. I benefici deglioutdoor e della ...

