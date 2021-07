"Cavie", "sostanze geniche", "come la Ddr". Breve bestiario dei politici no-vax (Di mercoledì 28 luglio 2021) No-vax, boh-vax, free-vax. In vista della fiaccolata a Roma contro l’obbligo del Green Pass, ognuno cerca di spiegare in qualche maniera le proprie convinzioni sul vaccino contro il Covid. E tra questi, ovviamente, non mancano i politici. E con posizioni talvolta surreali, sempre illogiche. L’ultimo a dire la sua in un’intervista al “Corriere della sera” è l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Sergio Berlato. Il suo pensiero è chiaro: “Ho parlato con centinaia di amici miei medici - spiega - che mi sconsigliano” di fare il vaccino. E continua: “Siamo tutti topini bianchi, strumenti di una sperimentazione di massa con le sostanze geniche ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) No-vax, boh-vax, free-vax. In vista della fiaccolata a Roma contro l’obbligo del Green Pass, ognuno cerca di spiegare in qualche maniera le proprie convinzioni sul vaccino contro il Covid. E tra questi, ovviamente, non mancano i. E con posizioni talvolta surreali, sempre illogiche. L’ultimo a dire la sua in un’intervista al “Corriere della sera” è l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Sergio Berlato. Il suo pensiero è chiaro: “Ho parlato con centinaia di amici miei medici - spiega - che mi sconsigliano” di fare il vaccino. E continua: “Siamo tutti topini bianchi, strumenti di una sperimentazione di massa con le...

dxdanny68 : Poi ci sono i no cavie che semplicemente non vogliono farsi iniettare sostanze delle quali non si conoscono gli eff… - SergioGussoni : #Nonhopauraday? Sarebbe meglio 'HO PAURA DAY'. I #novax lo sono per... paura: dal timore di essere cavie per vacc… - daniloraineri : Io ci sono, problemi zero. Io sono per la libertà, la libera iniziativa. I vaccini attuali sono terapie geniche in… -