Casapound | Raggi dal prefetto | verso sgombero sede a Roma

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - L'immobile occupato dain via Napoleone III, a, potrebbe essere sgomberato a breve. A quanto si apprende, il tema sarebbe al centro di una riunione ancora in corso in Prefettura alla quale partecipano la sindaca diVirginiaed ildella capitale Matteo Piantedosi.

Adnkronos

Quando la sindacapiù o meno si mosse sul problema dell'illegale occupazione dei locali a Roma da parte di, Salvini protestò robustamente. Il cuore batte da quella parte. E poi c'è ...La sindacaha fatto altrettanto, ha messo a disposizione alloggi e buoni affitto. Rivendico ... Pronti a replicare a breve, anche con'Mi riprometto di mettere il metodo utilizzato per ...L’immobile occupato da CasaPound in via Napoleone III, a Roma, potrebbe essere sgomberato a breve. A quanto si apprende, il tema sarebbe al centro di una riunione ancora in corso in Prefettura alla qu ...Alla fine, si è formato un corteo di circa 150 persone che hanno sfilato da piazza San Giovanni a via Milano tornando poi nel punto originario. All'inizio era circolata la voce che potesse interessare ...