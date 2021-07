Captain America, ecco il cosplay di Meg Turney in versione pin-up – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 28 luglio 2021) Scudo alla mano, Meg Turney ha voluto cimentarsi con un simpatico cosplay di Captain America in versione pin-up, con uno stile vintage.. Captain America è protagonista di uno degli ultimi cosplay di Meg Turney, che si è divertita a rappresentare una versione femminile del personaggio in stile pin-up. Imbracciato l’iconico scudo di Steve Rogers, la modella Americana ha realizzato un costume vintage che riprende un po’ l’estetica del Cap della Golden Age, quello che affrontava i nazisti e risollevava il ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021) Scudo alla mano, Megha voluto cimentarsi con un simpaticodiinpin-up, con uno stile vintage..è protagonista di uno degli ultimidi Meg, che si è divertita a rappresentare unafemminile del personaggio in stile pin-up. Imbracciato l’iconico scudo di Steve Rogers, la modellana ha realizzato un costume vintage che riprende un po’ l’estetica del Cap della Golden Age, quello che affrontava i nazisti e risollevava il ...

Advertising

jennyandthekids : RT @GaiaMalcontenta: mi manca Chris Evans nei panni di Captain America ok? ok - _erikayellow_ : RT @HONEVUS: l'agenda, la decorazione e il portapenne di captain america li ho presi per mio papà e la decorazione di thor l'ho presa per m… - shadesofamnesia : RT @GaiaMalcontenta: mi manca Chris Evans nei panni di Captain America ok? ok - acacciatore94 : RT @GaiaMalcontenta: mi manca Chris Evans nei panni di Captain America ok? ok - drewsmemories : RT @GaiaMalcontenta: mi manca Chris Evans nei panni di Captain America ok? ok -