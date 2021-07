Calciomercato Juventus, ci siamo: il colpo per Allegri (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Juventus è pronta a chiudere un colpo sul Calciomercato. si tratta di Kaio Jorge. La concorrenza di Milan e Benfica è oramai superata e l’operazione è ad un passo dalla fumata bianca. Stando a quanto riferiscono dal Brasile, precisamente UOL Desporte, Kaio Jorge vestirà bianconera per 6mln di euro, tra bonus e commissioni legate agli agenti. Il talento brasiliano dovrebbe arrivare a gennaio 2022, ma non è da escludere che la Juve possa tentare di anticipare l’arrivo e portarlo a Torino già in questa sessione di mercato. Potrebbe interessarti anche: Inter, Raiola propone un giocatore della Juventus L'articolo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Laè pronta a chiudere unsul. si tratta di Kaio Jorge. La concorrenza di Milan e Benfica è oramai superata e l’operazione è ad un passo dalla fumata bianca. Stando a quanto riferiscono dal Brasile, precisamente UOL Desporte, Kaio Jorge vestirà bianconera per 6mln di euro, tra bonus e commissioni legate agli agenti. Il talento brasiliano dovrebbe arrivare a gennaio 2022, ma non è da escludere che la Juve possa tentare di anticipare l’arrivo e portarlo a Torino già in questa sessione di mercato. Potrebbe interessarti anche: Inter, Raiola propone un giocatore dellaL'articolo ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Atalanta rimane vigile su #Demiral come possibile sostituto di Romero - DiMarzio : #Calciomercato | Ora Inter e Juventus puntano Samuele #Vignato, trequartista classe 2004 del Chievo - Gazzetta_it : Kaio Jorge, la Juve scrive al Santos e si candida per gennaio - TUTTOJUVE_COM : Dal Brasile - Esborso di 6 milioni per la Juventus per arrivare a Kaio Jorge - yutomanga : RT @DiMarzio: #Calciomercato | L'#Atalanta rimane vigile su #Demiral come possibile sostituto di Romero -