(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ladel momento arriva ae ad accoglierli trovano una folta schiera di fan, ammiratori e semplici curiosi. Ben, dopo essere stati avvistati su un lussuoso yacht di 85 metri, hanno deciso di “sbarcare” sull’isola azzurra e il loro passaggio (come si vede nelallegato) non è certo passato inosservato. Mano nella mano, l’attore e la cantante sono stati immortalati dai presenti, sancendo il definitivo ritorno di fiamma dopo la rottura del 2004. Diciassette anni dopo è ...

Advertising

fanpage : A Capri sono arrivati Ben Affleck e Jennifer Lopez - OpenNapoli : RT @rep_napoli: Jennifer Lopez, fuga d'amore a Capri con Ben Affleck [di Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 19:26] - anteprima24 : ** Ben Affleck e Jennifer Lopez sbarcano a #Capri: il #Video dell'arrivo della coppia ** - Maximomog : RT @fanpage: A Capri sono arrivati Ben Affleck e Jennifer Lopez - monifeo66 : @LoredanaRiccard E a Capri ci sono JLo e Ben Affleck tranquilli, e non mi pare che siano mezze calzette -

Ultime Notizie dalla rete : Ben Affleck

La coppia più chiacchierata del momento, Jennifer Lopez e, è arrivata a Capri ! I due stanno passando le vacanze in crociera nel Mediterraneo a bordo di uno yacht , dopo la Costa Azzurra, i Bennifer hanno fatto tappa proprio nell'isola più ...Pochi giorni dopo aver ufficializzato con un bacio su Instagram il loro amore ,e Jennifer Lopez hanno deciso di concedersi una romantica vacanza a Capri . La coppia più bella e più invidiata del momento è arrivata nell'"isola azzurra" a bordo del lussuoso yacht "...Dopo le prime foto rubate dal set del film The Flash, oggi arrivano anche dei video dove possiamo vedere Batfleck in azione.È sbarcata sulla spiaggia di Marina Piccola con il tender del super yacht Valerie Jennifer Lopez, presenza abituale sull’isola azzurra nel clou dell’estate. La diva ...