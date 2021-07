Antitrust, via libera alla Serie A su DAZN e Tim (Di mercoledì 28 luglio 2021) La prossima Serie A partirà senza strascichi giudiziari, almeno dal punto di vista televisivo. L'ultimo via libera, quello che chiude la guerra dei diritti tv nell'anno della rivoluzione del passaggio dal satellite allo streaming (da Sky a DAZN) è arrivato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha concluso il procedimento cautelare relativo aperto nelle scorse settimane per verificare la piena correttezza di alcune clausole dell'accordo fra Tim e DAZN. Uno dei pilastri su cui si è fondata l'offerta dell'OTT che, garantendo 840 milioni di euro a stagione fino al 2024, si è presa i diritti della ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 luglio 2021) La prossimaA partirà senza strascichi giudiziari, almeno dal punto di vista televisivo. L'ultimo via, quello che chiude la guerra dei diritti tv nell'anno della rivoluzione del passaggio dal satellite allo streaming (da Sky a) è arrivato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha concluso il procedimento cautelare relativo aperto nelle scorse settimane per verificare la piena correttezza di alcune clausole dell'accordo fra Tim e. Uno dei pilastri su cui si è fondata l'offerta dell'OTT che, garantendo 840 milioni di euro a stagione fino al 2024, si è presa i diritti della ...

