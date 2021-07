Allarme Guardiola | “Solo 3-4 giocatori della prima squadra e tra 10 giorni…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Guardiola

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Solo 3 ...Sul posto dopo l'sono arrivati gli agenti del locale commissariato che hanno avviato le ... L'aggressore nel tentativo di sfondare i vetri delladove si era rifugiato il benzinaio ...Il tecnico del Manchester City si ritrova ancora senza big a pochi giorni dalle gare ufficiali in Community Shield ...Il Manchester City ha deciso di cancellare l’amichevole contro il Troyes che si sarebbe dovuta disputare in Francia il prossimo 31 luglio ...