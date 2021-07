Activision Blizzard: uno sviluppatore di Respawn invita a boicottare Wow e Overwatch per sostenere le proteste (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il lead game designer di Respawn Entertainment, Daniel Z. Klein, ha esortato i giocatori ad essere solidali con lo sciopero dei dipendenti di Activision Blizzard di oggi 28 luglio, evitando di giocare a titoli come Overwatch, World of Warcraft e altri. Tra le ricadute della causa del Department of Fair Employment and Housing (DFEH) contro Activision Blizzard su una presunta storia di molestie sessuali e discriminazione, i dipendenti stanno preparando uno sciopero di un giorno con un elenco di richieste per l'azienda. Ora è previsto che un gran numero di dipendenti esca fisicamente dal ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il lead game designer diEntertainment, Daniel Z. Klein, ha esortato i giocatori ad essere solidali con lo sciopero dei dipendenti didi oggi 28 luglio, evitando di giocare a titoli come, World of Warcraft e altri. Tra le ricadute della causa del Department of Fair Employment and Housing (DFEH) controsu una presunta storia di molestie sessuali e discriminazione, i dipendenti stanno preparando uno sciopero di un giorno con un elenco di richieste per l'azienda. Ora è previsto che un gran numero di dipendenti esca fisicamente dal ...

OmnicReporter : Probabilmente avrete sentito parlare delle accuse fatte ad Activision #Blizzard (se non lo sapete, si consigliano g… - infoitscienza : Activision Blizzard denunciata dallo stato della California! - misteruplay2016 : Activision Blizzard nella bufera tra discriminazioni e molestie sessuali: parla il CEO Bobby Kotick - Eurogamer_it : #ActivisionBlizzard: dopo le accuse arriva il commento del CEO Bobby Kotick. - EsportsWebit : Il team di World of Warcraft rilascia una dichiarazione in seguito alla causa per molestie sessuali contro Activisi… -