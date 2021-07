Ultime Notizie Roma del 27-07-2021 ore 08:10 (Di martedì 27 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Federica Pellegrini nella storia Olimpica va in finale per la quinta volta era il mio vero obiettivo per questo Olimpiadi ha detto grande prestazione di Thomas Ceccon Nei 100 dorso il bronzo sfuma per 11 e che abbiamo ora argomento parliamo di scuola allo studio un obbligo vaccinale per i docenti al lavoro sui trasporti attese nuove misure per sicurezza diversi settori e per evitare il ricorso alla didattica a distanza speranza e parla della valutazione dell’obbligo vaccinale a scuola e parliamo ora di coronavirus 3117 i nuovi casi o 38247 i tamponi questi dati ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021)dailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Federica Pellegrini nella storia Olimpica va in finale per la quinta volta era il mio vero obiettivo per questo Olimpiadi ha detto grande prestazione di Thomas Ceccon Nei 100 dorso il bronzo sfuma per 11 e che abbiamo ora argomento parliamo di scuola allo studio un obbligo vaccinale per i docenti al lavoro sui trasporti attese nuove misure per sicurezza diversi settori e per evitare il ricorso alla didattica a distanza speranza e parla della valutazione dell’obbligo vaccinale a scuola e parliamo ora di coronavirus 3117 i nuovi casi o 38247 i tamponi questi dati ...

