Tokyo 2020 | boxe femminile | Nicoli elimina Falcon Reyes e accede agli ottavi di finale

(Di martedì 27 luglio 2021) Rebeccabatte la messicana Esmeraldanei sedicesimi dindo cosìdel torneo didi, categoria 57-60 kg. L’Azzurra si fa subito apprezzare per la sua capacità di contenere il veemente assalto della messicana, molto rapida nei movimenti ma non perfetta in copertura.è infatti paziente e i suoi colpi sono precisi e potenti. La classe ’99 ottiene quindi la preferenza dei giudici nei primi due round, con quattro voti ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - voceditalia : Tokyo 2020: la delusione degli atleti venezuelani - RaiSport : ?? #Beachvolley, #Lupo-#Nicolai passano il turno Battuta la coppia giapponese per 2-0 #beachvolleyball #tokyo2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Corriere della Sera

La finale dei 200 stile libero femminili delle Olimpiadi diche vedrà sul blocchetto di partenza anche l'azzurra Pellegrini si svolgerà domani alle ore 10,41 locali (le 3,41 in Italia). Le ...Alle Olimpiadi diFederica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo . Per l'italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova: un traguardo che finora non era ...All'Olimpiade di Tokyo 2020 un'altra sorpresa è arrivata dalle finali di nuoto: la grande favorita Lilly King è arrivata terza nei 100 rana, gara vinta dall'altra statunitense Jacoby. Argento alla nuo ...Arriva la sesta medaglia per l’Itaia nei 100 rana conquistata da Nicolò Martinenghi Federica Pellegrini si e’ qualificata alla semifinale dei 200 stile libero a Tokyo 2020, con il quindicesimo tempo s ...