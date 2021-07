Scandalo rifiuti a Roma, fingevano la raccolta per intascare i soldi previsti dal contratto: ‘stanati’ 3 dirigenti AMA e ROMA Multiservizi (Di martedì 27 luglio 2021) Alcuni dirigenti della società AMA S.p.A. e della società ROMA Multiservizi S.p.A. sono finiti nel radar dei Carabinieri e – a seguito di indagini accurate – oggi sono state eseguite tre ordinanze interdittive. Tutto è partito dall’ottobre 2019 quando i Carabinieri della Sezione di P. G. della procura di ROMA hanno iniziato le indagini sulla base di alcune notizie, emerse e diffuse da diversi organi di stampa, in merito alle criticità gravi legate alla società AMA S.p.A. Ama, raccolta dei rifiuti: le indagini Nello specifico le problematiche erano legate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Alcunidella società AMA S.p.A. e della societàS.p.A. sono finiti nel radar dei Carabinieri e – a seguito di indagini accurate – oggi sono state eseguite tre ordinanze interdittive. Tutto è partito dall’ottobre 2019 quando i Carabinieri della Sezione di P. G. della procura dihanno iniziato le indagini sulla base di alcune notizie, emerse e diffuse da diversi organi di stampa, in merito alle criticità gravi legate alla società AMA S.p.A. Ama,dei: le indagini Nello specifico le problematiche erano legate ...

Advertising

CorriereCitta : Scandalo rifiuti a Roma, fingevano la raccolta per intascare i soldi previsti dal contratto: ‘stanati’ 3 dirigenti… - Ernesto76896081 : RT @fdiviterbo: #OPENCAMERA è online???? In questo numero: la fiaccolata in ricordo di Paolo Borsellino, gli incontri nella Tuscia con Fran… - FratellidItalia : RT @fdiviterbo: #OPENCAMERA è online???? In questo numero: la fiaccolata in ricordo di Paolo Borsellino, gli incontri nella Tuscia con Fran… - fdiviterbo : #OPENCAMERA è online???? In questo numero: la fiaccolata in ricordo di Paolo Borsellino, gli incontri nella Tuscia… - RenzoCianchetti : RT @maurorotelli: In questo numero di #OpenCamera: la fiaccolata in ricordo di Borsellino, gli incontri con @FrancescoLollo1, lo scandalo r… -