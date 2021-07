SBK Assen | pagelle | Rea magico | Razgatlioglu sfortunato

(Di martedì 27 luglio 2021) Jonathan Rea, Voto: 10 e Lode,La scivolata di Donington carica Rea che, come una furia, adspazza via ogni record. Conquista tutte le gare e ritorna prepotentemente al comando della ...

Advertising

gponedotcom : Mantovani supera l’esame Assen e ora mette nel mirino Jerez: Per l’alfiere del team Vince64, a punti in occasione d… - infoitsport : SBK Assen, incidente Gerloff-Razgatlioglu: le reazioni dei due piloti - Flaccomen : RT @gponedotcom: Gerloff: 'Devastato, posso solo chiedere scusa a Yamaha e Razgatlioglu': L'americano si prende tutta la responsabilità per… - fmimolise : DopoGP SBK: Jonathan Rea sbanca Assen [LIVE ORA]: Un micidiale Rea fa tripletta, Gerloff fa un disastro e Razgatlio… - gponedotcom : Gerloff: 'Devastato, posso solo chiedere scusa a Yamaha e Razgatlioglu': L'americano si prende tutta la responsabil… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Assen

Pochi giorni dopo un negativo round del mondiale Supersport ad, le strade di Federico Caricasulo e del team GMT94 si separano consensualmente. Attesi tra ..., Ungheria pronta a tornare nel ..., incidente Gerloff - Razgatlioglu: le reazioni dei due piloti Michael van der Mark, Voto: 6, Deludente Sulla pista di Casa, nella giornata dove poteva finalmente ritornare sugli scudi, l'...Con un Round impeccabile, Jonathan Rea si riporta in vetta al campionato, allungando su un Razgatlioglu che paga l'errore di Gerloff in Gara 2. Ecco i voti ai piloti, dopo la trasferta olandese ...Garrett ha sbagliato (anche) ad Assen, ma il suo errore è stato involontario. Una eventuale penalizzazione sarebbe giusta, da evitare la crofissione: l'americano è il solo pilota a provarci sempre e c ...