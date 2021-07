Reggina | il d s conferma | Ho parlato con gli agenti | vogliamo due giocatori del Napoli

Advertising

citynowit : 'Il club amaranto continua a riflettere su Asencio, a conferma che non è una trattativa definita' -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina conferma

CityNow

... fresca diin Serie A. Dopo dunque aver superato Foligno e Sambenedettese nei primi test ... i granata pure hanno messo in programma almeno altri due test, con il Palermo e la, in data ...... in un momento molto triste per questo importante centro dell'area ionica. Infatti la parte ... Ritornare nella sua Ellade perduta, sognare l'eterna speranza,come la vita a volte, ?fa ...Il ds della Reggina, Taibi, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha confermato che il club è ancora sulle tracce del duo del Napoli Zanoli-Folorunsho: "Ho parlato con i loro agenti.L'esperto giornalista napoletano ha commentato alcuni aspetti del ritiro di Dimaro appena concluso dal Napoli.