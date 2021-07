Paura per Mara Venier tornata in ospedale: la conduttrice racconta la verità (Di martedì 27 luglio 2021) Poche ore fa la notizia di un ritorno in ospedale di Mara Venier, dopo i problemi di salute avuti due mesi fa, ha destato molta preoccupazione. La conduttrice ci ha tenuto a spiegare che al momento non sta vivendo nulla di grave, anche se i suoi problemi non sono completamente risolti. Mara Venier e il ritorno in ospedale : solo controlli Mara Venier ha da poco annunciato che non dovrà sottoporsi a nessun intervento a breve, come si era pensato in seguito ad un suo post social in cui rivela di essere tornata in ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 luglio 2021) Poche ore fa la notizia di un ritorno indi, dopo i problemi di salute avuti due mesi fa, ha destato molta preoccupazione. Laci ha tenuto a spiegare che al momento non sta vivendo nulla di grave, anche se i suoi problemi non sono completamente risolti.e il ritorno in: solo controlliha da poco annunciato che non dovrà sottoporsi a nessun intervento a breve, come si era pensato in seguito ad un suo post social in cui rivela di esserein ...

borghi_claudio : La cosa ovviamente è accompagnata ad ammonimenti per smentire chi osa dire che nessun bambino precedentemente sano… - nicola_pinna : In #Sardegna è tornata un po’ di pace: aerei, elicotteri e migliaia di squadre a terra hanno domato gli #incendi. M… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - attilascuola : RT @comein1specchio: Non mangiano carne rossa per paura dei tumori però si iniettano la qualunque senza neanche informarsi delle conseguenz… - cotrozzi_lisa : RT @Luca_15_5: UN PO SORRIDO un pò sono triste e ho paura Spero che col tempo potrò avere una famiglia, magari con dei bambini e con loro c… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Venezia 78, boom del cinema italiano: in concorso Martone e Sorrentino ...a dominare la 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e senza aver paura di ...affermati sono in grado di esprimersi al meglio e gli altri si confermano punti di riferimento per ...

FMI contraria a Bitcoin, "potrebbe essere un disastro" ...quando Elon Musk lo disse facendo un passo indietro nell'accettazione dei pagamenti in Bitcoin per ... Ma soprattutto, quello che l'FMI sembra sottolineare è la sua paura verso la volatilità di Bitcoin e ...

Scappa un elefante dal circo: paura per strada a Messina La Repubblica La Cina torna a fare paura Una seduta debole per tutti i listini azionari, che hanno risentito delle restrizioni avviate da Pechino su alcune attività come l’High-Tech e l’istruzione, per rilanciare i consumi interni e per cont ...

Friggitrice in fiamme al bar, intervento dei pompieri di Civitavecchia Attimi di paura al Navy Bar di Civitavecchia. Nel primo pomeriggio di oggi nell’esercizio commerciale sito in via Tarquinia 33 è andata in fiamme la friggitrice, generando oltre a tanta paura da parte ...

