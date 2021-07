Olimpiadi 2021, prossima partita Italia basket: dove e quando vedere Italia-Australia in diretta tv e streaming (Data e orario) (Di martedì 27 luglio 2021) Scenderà di nuovo in campo alle Olimpiadi di Tokyo l’Italia basket, pronta per il match alla Saitama Super Arena contro l’Australia. La formazione di Meo Sacchetti, dopo la meravigliosa vittoria contro la Germania, non si arrende e continua il sogno ai Giochi Olimpici. Olimpiadi Tokyo: quando c’è la prossima partita Italia basket, dove e a che ora vederla Italia-Australia si giocherà domani, mercoledì 28 luglio, alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Scenderà di nuovo in campo alledi Tokyo l’, pronta per il match alla Saitama Super Arena contro l’. La formazione di Meo Sacchetti, dopo la meravigliosa vittoria contro la Germania, non si arrende e continua il sogno ai Giochi Olimpici.Tokyo:c’è lae a che ora vederlasi giocherà domani, mercoledì 28 luglio, alle ...

