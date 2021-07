MotoGP, Razlan Razali: “Morbidelli ha il nostro ok per andare in Yamaha Factory” (Di martedì 27 luglio 2021) A meno di due settimane dalla ripartenza del Motomondiale, prevista nel weekend 6-8 agosto al Red Bull Ring di Spielberg con il Gran Premio di Stiria 2021, si accende il mercato piloti della classe regina in vista della prossima stagione. Dopo il divorzio tra Maverick Vinales e Yamaha, si è liberato un posto nel team ufficiale della casa di Iwata e Franco Morbidelli è il candidato principale per affiancare Fabio Quartararo sulla M1 Factory. “E’ un percorso naturale, è il suo sogno e non potremmo negargli quella possibilità. Ce l’ha chiesto e gli abbiamo dato il via libera. Ora è una discussione fra Yamaha e la VR46“, ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) A meno di due settimane dalla ripartenza del Motomondiale, prevista nel weekend 6-8 agosto al Red Bull Ring di Spielberg con il Gran Premio di Stiria 2021, si accende il mercato piloti della classe regina in vista della prossima stagione. Dopo il divorzio tra Maverick Vinales e, si è liberato un posto nel team ufficiale della casa di Iwata e Francoè il candidato principale per affiancare Fabio Quartararo sulla M1. “E’ un percorso naturale, è il suo sogno e non potremmo negargli quella possibilità. Ce l’ha chiesto e gli abbiamo dato il via libera. Ora è una discussione frae la VR46“, ...

