Morto Giuseppe De Donno: pneumologo e volto della pandemia di Covid-19 in Italia. Ipotesi suicidio (Di martedì 27 luglio 2021) Giuseppe De Donno, medico pneumologo ed ex primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova è Morto: si sarebbe sucidato. De Donno è stato uno dei tanti volti della pandemia da Covid-19, era il promotore della cura al plasma. Come lui stesso aveva dichiarato in più occasioni, quello era per lui un metodo curativo da non sottovalutare.

