Milan, dal Belgio: “Rossoneri in pole per Dwomoh” (Di martedì 27 luglio 2021) Nuovo nome per il mercato del Milan. Secondo quanto riporta il giornale belga Het Belang van Limburg, la società rossonera avrebbe messo gli occhi sul talento del Genk Pierre Dwomoh, classe 2004. Il calciatore starebbe spingendo per la cessione ma il Genk per il momento resiste alle pressioni del giocatore e dell’agente. Secondo il quotidiano, il Milan, al momento, è la squadra in vantaggio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Nuovo nome per il mercato del. Secondo quanto riporta il giornale belga Het Belang van Limburg, la società rossonera avrebbe messo gli occhi sul talento del Genk Pierre, classe 2004. Il calciatore starebbe spingendo per la cessione ma il Genk per il momento resiste alle pressioni del giocatore e dell’agente. Secondo il quotidiano, il, al momento, è la squadra in vantaggio. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Milan, #Kessie giura amore ai rossoneri e rassicura i tifosi. Dal rinnovo alla nuova stagione: l'intervista - kcingnaR : Momento nostalgia. 8 febbraio 2014, avevo 19 anni e fino ad allora ritengo di aver guardato questo sport in maniera… - carloarbini51 : RT @mirkonicolino: Vi sblocco un ricordo: 25 novembre 2018 (#Bonucci rientrato dal Milan). #Allegri: 'Fascia di capitano? No, ha fatto come… - zlatanesimo11 : RT @carmi_ne: Sto cominciando ad apprezzare la politica del valore fisso adottata dal Milan. “Per me vale x, non me lo dai? Ok punto un a… - Alemilanista86 : RT @carmi_ne: Sto cominciando ad apprezzare la politica del valore fisso adottata dal Milan. “Per me vale x, non me lo dai? Ok punto un a… -