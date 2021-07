Medaglia d' argento nel sollevamento pesi a Giorgia Bordignon

Advertising

ItaliaTeam_it : È ARGENTO PER DANI! ???? Un'altra medaglia da aggiungere alla sua infinita collezione, grande Daniele Garozzo!… - Eurosport_IT : Semplicemente fantastici ???? Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo conquistano il primo podio olimpico della storia azzu… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO BORDIGNON ???????? Giornata perfetta dell'azzurra che si mette l'argento al collo a 34 anni e diventa la… - yib0woosh : RT @Coninews: GIORGIA DA SOGNO! ???????? Con 232 kg di totale Giorgia #Bordignon è medaglia d'ARGENTO ?? nel sollevamento pesi cat. 64 kg!… - lucelaluce : RT @Eurosport_IT: CAPOLAVORO BORDIGNON ???????? Giornata perfetta dell'azzurra che si mette l'argento al collo a 34 anni e diventa la prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Medaglia argento

L'ultimadi giornata in ordine temporale è l'altro inaspettatodi , lombarda (come il cognome suggerisce) di Gallarate, che oltre ad unaal cielo alza anche 232kg, non ...Giorgia Bordignon conquista lad'nel sollevamento pesi, categoria 64 kg donne ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurra ha sollevato 232 chili. Oro alla canadese Maude Charron e bronzo a Wen - Huei Chen di Taipei.Sollevamento pesi, Giorgia Bordignon vince l'argento nella categoria 64 chilogrammi. Olimpiadi Tokyo 2020 - È la prima medaglia italiana femminile in questa specialità ...Quarto giorno, bronzo per Terracchio nel judo 63 kg e per la squadra di spada femminile. Argento per Bordignon sollevamento pesi 64 kg l'ultimo in ordine ...